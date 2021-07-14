Тротц: Ринне войдёт в историю, как величайший вратарь «Нэшвилла»

Бывший главный тренер «Нэшвилл Предаторз»Барри Тротц, ныне возглавляющий «Нью-Йорк Айлендерс», поделился мнением о карьере голкипера Пекки Ринне, а также о том, что клуб должен вывести номер Ринне из обращения.

«Он достоин этого. Благодаря ему команда стала играть стабильно, её зауважали. «Предаторз» появились в городе, где никогда не было хоккея, и надо было сделать так, чтобы этот вид спорта там полюбили. А для этого нужны яркие личности, которые привлекают внимание, которые нравятся людям. Он был именно таким человеком. Скромным, хорошим, принимал активное участие в жизни города, и делал это не для того, чтобы его узнали, а потому что хотел помочь людям. Это было видно. Он мог выиграть или проиграть, но всегда относился к болельщикам одинаково: улыбался, и это было искренне. Он понимал, что нужно городу, привлекая внимание к команде и к себе одновременно. Но я не думаю, что он просчитывал свои шаги. Он просто был таким человеком.

Пекка войдет в историю, как величайший вратарь команды. И это не зависит от того, кого они еще задрафтуют. Команде был нужен человек, который помог бы ей встать на ноги, наладить отношения с болельщиками. Лучшей кандидатуры не найти. Благодаря Ринне команда стала играть стабильно, а он стал её лидером. Благодаря ему команда стала похожей на город – это семья, в которой с трепетом относятся к семейным ценностям. Пекка идеально подходил «Предаторз», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.