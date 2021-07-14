«Автомобилист» поместил Березина в список отказов

«Автомобилист» поместил в список отказов защитника Максима Березина, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».
Защитник выступает за екатеринбургский клуб последние два сезона. В предыдущем чемпионате Березин провёл 29 матчей в регулярном сезоне и набрал четыре очка за результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна встреча.
Всего за «Автомобилист» Березин забросил две шайбы – в плей-офф в сезоне -2019/2020.
Ранее Березин выступал за нижнекамский «Нефтехимик», пензенский «Дизель», омский «Авангард».
По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» набрал 68 очков в 60 матчах и занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил будущему победителю турнира – омскому «Авангарду» – в пяти матчах.
- 14 июля 2021
-
11:35
-
11:25
-
11:07
-
10:30
-
10:15
-
09:54
-
09:20
-
09:00
-
08:42
-
08:24
- 13 июля 2021
-
23:52
-
22:56
-
22:25
-
21:52
-
21:18
-
20:45
-
20:10
-
19:52
-
19:30
-
19:05
-
18:53
-
18:20
-
17:51
-
17:17
-
17:05
-
16:45
-
16:32
-
15:57
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:08
-
14:51
-
14:28
-
14:19