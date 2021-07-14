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«Автомобилист» поместил Березина в список отказов

«Автомобилист» поместил Березина в список отказов
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«Автомобилист» поместил в список отказов защитника Максима Березина, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Защитник выступает за екатеринбургский клуб последние два сезона. В предыдущем чемпионате Березин провёл 29 матчей в регулярном сезоне и набрал четыре очка за результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна встреча.

Всего за «Автомобилист» Березин забросил две шайбы – в плей-офф в сезоне -2019/2020.

Ранее Березин выступал за нижнекамский «Нефтехимик», пензенский «Дизель», омский «Авангард».

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» набрал 68 очков в 60 матчах и занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил будущему победителю турнира – омскому «Авангарду» – в пяти матчах.

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