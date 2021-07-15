Защитник Камиль Фазылзянов продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный «твиттер» клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне защитник выступал не только за «Ак Барс», но и за фарм-клуб казанцев — «Барс», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне-2020/2021 КХЛ Фазылзянов провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу. В ВХЛ на счету игрока 26 матчей в регулярке, где он набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, а также одна передача в шести встречах плей-офф.

Напомним, хоккеист выступает в системе казанского клуба с сезона-2019/2020. Ранее защитник играл за «Реактор», «Ариаду», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье» и ЦСК ВВС.