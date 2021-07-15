Камиль Фазылзянов продлил контракт с «Ак Барсом»
Поделиться
Защитник Камиль Фазылзянов продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает официальный «твиттер» клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
В прошлом сезоне защитник выступал не только за «Ак Барс», но и за фарм-клуб казанцев — «Барс», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
В сезоне-2020/2021 КХЛ Фазылзянов провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу. В ВХЛ на счету игрока 26 матчей в регулярке, где он набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, а также одна передача в шести встречах плей-офф.
Напомним, хоккеист выступает в системе казанского клуба с сезона-2019/2020. Ранее защитник играл за «Реактор», «Ариаду», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье» и ЦСК ВВС.
Новость по темеИсточник: «Ак Барс» планирует расстаться с Мёрфи и Любимовым
Комментарии
- 15 июля 2021
-
10:00
-
09:36
-
08:40
-
08:25
-
02:58
- 14 июля 2021
-
23:51
-
23:32
-
23:16
-
22:55
-
22:37
-
22:34
-
22:19
-
21:52
-
21:32
-
21:17
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:16
-
19:52
-
19:32
-
19:13
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
17:50
-
17:30
-
17:15
-
17:08
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
15:57
-
15:49
-
15:20
Партнерский контент