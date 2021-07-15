Блажиевский: после отпуска у меня замечательные ощущения. По ребятам успел соскучиться

Защитник ЦСКА Артём Блажиевский рассказал об эмоциях после возвращения в клуб после отпуска.
«Самое главное — мотор свой проверить. Вес — это то, за чем нужно следить.
После длительного отпуска у меня замечательные ощущения. По всем ребятам успел соскучиться. Хорошо отдохнул, готов к работе. Сейчас пройдём медобследование и начнём подготовку к сезону», — цитирует Блажиевского официальный сайт армейцев.
Напомним, ранее нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказывал, что проводил отпуск с Блажиевским в пустыне.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в финале уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.
В межсезонье Сергей Фёдоров сменил Игоря Никитина на посту главного тренера армейцев.
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