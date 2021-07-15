«Спартак» подписал просмотровый контракт с Лазаревым

Московский «Спартак» подписал просмотровый контракт с нападающим Антоном Лазаревым, сообщает официальный сайт красно-белых. По итогам просмотра клуб может заключить с форвардом полноценный контракт.

Прошлый сезон форвард начинал в челябинском «Тракторе», где провёл 10 матчей и забросил одну шайбу, после чего игрок перешёл в «Куньлунь Ред Стар». В составе клуба из Китая нападающий сыграл 21 матч в регулярке и набрал восемь очков: забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее хоккеист также выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ермак», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Витязь» и «Амур».

По итогам прошлого сезона красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили ЦСКА (0-4).