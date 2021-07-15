«Спартак» подписал просмотровый контракт с Лазаревым

Московский «Спартак» подписал просмотровый контракт с нападающим Антоном Лазаревым, сообщает официальный сайт красно-белых. По итогам просмотра клуб может заключить с форвардом полноценный контракт.
Прошлый сезон форвард начинал в челябинском «Тракторе», где провёл 10 матчей и забросил одну шайбу, после чего игрок перешёл в «Куньлунь Ред Стар». В составе клуба из Китая нападающий сыграл 21 матч в регулярке и набрал восемь очков: забросил три шайбы и отдал пять результативных передач.
Ранее хоккеист также выступал за новокузнецкий «Металлург», «Ермак», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Витязь» и «Амур».
По итогам прошлого сезона красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили ЦСКА (0-4).
- 15 июля 2021
-
14:30
-
14:14
-
13:55
-
13:11
-
12:45
-
12:29
-
12:18
-
11:53
-
11:23
-
10:00
-
09:36
-
08:40
-
08:25
-
02:58
- 14 июля 2021
-
23:51
-
23:32
-
23:16
-
22:55
-
22:37
-
22:34
-
22:19
-
21:52
-
21:32
-
21:17
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:16
-
19:52
-
19:32
-
19:13
-
18:31
-
18:19
-
18:15
-
17:50