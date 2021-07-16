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Форвард «Тампы» Марун рассказал, как нанёс повреждения Кубку Стэнли

Форвард «Тампы» Марун рассказал, как нанёс повреждения Кубку Стэнли
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун рассказал о том, как нанёс повреждения Кубку Стэнли во время чемпионского парада «Лайтнинг».

«Шёл дождь и было мокро. Я пошёл, чтобы поднять трофей, и двинулся с ним задом наперёд. Поскользнулся и упал, хранитель Кубка Фил Притчард помог мне подняться, но Кубок перевернулся.

Люди заявляют, что мы проявили неуважение к трофею. Это полная чушь. У тех, кто это говорит, как будто отсутствует половина мозга. С чего бы мы стали кидать Кубок?

Это был несчастный случай, и мы оба пострадали. У меня затем болела спина весь день. Вот что произошло. Ничего безумного», — цитирует Маруна BarDown.

Отметим, что нападающий стал первым игроком со времён династии «Айлендерс» начала 1980-х, выигравшим Кубок Стэнли три раза подряд.

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