Форвард «Тампы» Марун рассказал, как нанёс повреждения Кубку Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун рассказал о том, как нанёс повреждения Кубку Стэнли во время чемпионского парада «Лайтнинг».



«Шёл дождь и было мокро. Я пошёл, чтобы поднять трофей, и двинулся с ним задом наперёд. Поскользнулся и упал, хранитель Кубка Фил Притчард помог мне подняться, но Кубок перевернулся.



Люди заявляют, что мы проявили неуважение к трофею. Это полная чушь. У тех, кто это говорит, как будто отсутствует половина мозга. С чего бы мы стали кидать Кубок?



Это был несчастный случай, и мы оба пострадали. У меня затем болела спина весь день. Вот что произошло. Ничего безумного», — цитирует Маруна BarDown.



Отметим, что нападающий стал первым игроком со времён династии «Айлендерс» начала 1980-х, выигравшим Кубок Стэнли три раза подряд.

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