«Торонто» и «Колорадо» интересуются голкипером «Аризоны» Кемпером

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Колорадо Эвеланш» заинтересованы в голкипере «Аризоны Койотс» Дарси Кемпере.



Как сообщает инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли, оба клуба продолжают переговоры со своими вратарями, которые могут выйти на рынок, — Фредериком Андерсеном и Филиппом Грубауэром соответственно.



Тем не менее также ведутся переговоры и с «Койотс». Отмечается, что интерес к голкиперу проявляет и новый клуб лиги — «Сиэтл», но «Аризона» не собирается выставлять вратаря на драфт расширения, хотя и может договориться с «Кракен» о размере компенсации.



«Койотс» готовы пойти на обмен вратаря по финансовым соображениям. У Кемпера остаётся один год по контракту с кэпхитом $ 4,5 миллиона при фактической зарплате за следующий сезон $ 5,5 млн.



Ожидается, что потолок зарплат «Койотс» на следующий сезон составит около $ 65 млн. Ранее сообщалось, что клуб понёс серьёзные финансовые потери из-за пандемии коронавируса.



В минувшем сезоне НХЛ 31-летний Кемпер провёл 27 матчей, в которых отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,56.



Также он был основным вратарём сборной Канады на ЧМ-2021, став вместе с ней чемпионом мира.