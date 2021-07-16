Елесин — о Джиордано в «Динамо»: он не понимал, что происходит вокруг. Запомнил баллоны

Защитник «Локомотива» Александр Елесин, игравший ранее за «Калгари Флэймз», поделился воспоминаниями о разговоре с Марком Джиордано, который выступал за московское «Динамо».

«Когда переходил из «Локомотива» в «Калгари», то уезжал с концами или понимал, что рано или поздно вернусь в Ярославль? Я не загадывал так далеко. Просто ехал туда и хотел проявить себя.



На руках был контракт на два года, стремился отработать его по максимуму. Я не давал никому никаких обещаний, в том числе самому себе.



Держали ли представители «Локомотива» со мной связь на протяжении этих двух лет? Этими вещами занимается мой агент. С некоторыми ребятами из команды я, разумеется, общался.



Я дебютировал в НХЛ, когда травму получил Марк Джиордано, который в сезоне-2007/2008 выступал за московское «Динамо»? Я разговаривал с ним. Он действительно вспоминал те годы. Рассказывал, что ничего тогда не понимал, что происходит вокруг. Запомнил же, прежде всего, баллоны.



Можно ли сказать, что в «Калгари» я попал в ситуацию, в которой Джиордано когда-то был в «Динамо»? Не совсем так. Всё-таки он прилетел в Россию один, без знания русского языка. Никто ему ничего не переводил. Я всё-таки английский понимаю. Мне попроще пришлось», — приводит слова Елесина официальный сайт КХЛ.