Майлу извинился за скандальный случай, из-за которого клубы на драфте отказались от него

Перспективный защитник Логан Майлу извинился за скандальный инцидент, произошедший осенью прошлого года. Игрок попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом.
«Лично я совершил огромную ошибку. Глупая детская ошибка… Я был эгоистом. Хочу, чтобы та женщина и её семья знали, как мне искренне жаль и как я раскаиваюсь. Сожалею о том, что сделал это, но сейчас ничего не могу с этим поделать. Надеюсь, однажды они меня простят», — приводит слова Майлу Daily Faceoff.
На этой неделе появилась информация, что несколько клубов НХЛ исключили защитника из списка перед драфтом 2021 года.
Напомним, первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные — 24 июля. В первом раунде будет 31 выбор, а не 32. «Аризона Койотс» лишена права выбора за нарушение правил при проведении тестирования игроков в сезоне-2019/2020. Право общего первого выбора досталось «Баффало Сэйбрз».
Майлу, которому сейчас 18 лет, занимает 23-е место в рейтинге североамериканских хоккеистов драфта-2021 по версии NHL Central Scouting.
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