«Сент-Луис» ведёт переговоры о продлении контракта с Бозаком

«Сент-Луис Блюз» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Тайлером Бозаком, сообщает журналист Энди Стриклэнд в «Твиттере».



В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Бозак провёл 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два очка (1+1) в четырёх встречах.

Напомним, что нападающий выступает за «Сент Луис» с сезона 2018/2019. Ранее форвард играл за «Торонто Мэйпл Лифс».

По итогам предыдущего чемпионата «Блюз» заняли четвёртое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо» со счётом 0-4.

Ранее сообщалось, что «Блюз» могут не защитить Владимира Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ.