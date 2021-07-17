«Сент-Луис» ведёт переговоры о продлении контракта с Бозаком
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«Сент-Луис Блюз» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Тайлером Бозаком, сообщает журналист Энди Стриклэнд в «Твиттере».
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Бозак провёл 31 матч в регулярном чемпионате и набрал 17 очков: забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два очка (1+1) в четырёх встречах.
Напомним, что нападающий выступает за «Сент Луис» с сезона 2018/2019. Ранее форвард играл за «Торонто Мэйпл Лифс».
По итогам предыдущего чемпионата «Блюз» заняли четвёртое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо» со счётом 0-4.
Ранее сообщалось, что «Блюз» могут не защитить Владимира Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ.
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