Александр Волков продлил контракт с «Анахаймом»

«Анахайм Дакс» продлил контракт с российским нападающим Александром Волковым, сообщает хоккейный агент Дэн Мильштейн в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Сезон-2020/2021 Волков начал в «Тампа-Бэй Лайтнинг», где провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал пять очков (3+2). Завершал чемпионат хоккеист в «Анахайме», где за 18 игр заработал восемь баллов: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «Анахайм» занял последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона.

Напомним, Волков – обладатель Кубка Стэнли — 2020 в составе «Тампы».

Ранее, помимо «Анахайма» и «Тампы», Александр выступал за «СКА-Неву», «СКА-1946» и «Сиракьюз».