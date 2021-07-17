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«Рейнджерс» выменяли двукратного обладателя Кубка Стэнли Гудроу из «Тампы»

«Рейнджерс» выменяли двукратного обладателя Кубка Стэнли Гудроу из «Тампы»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» выменяли Барклая Гудроу из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022, сообщает официальный «Твиттер» «Рейнджерс».

Также сообщается, что клуб из «Нью-Йорка» получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.

Барклай Гудроу провёл 55 матчей в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 и набрал в них 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у игрока шесть очков (2+4) в 18 встречах.

Отметим, что Гудроу в составе «Тампы» становился победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. Форвард перешёл в «Лайтнинг» в результате обмена по ходу сезона-2019/2020.

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