Форвард «Торонто» Фолиньо может перейти в «Миннесоту». В клубе играет его брат Маркус
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Фолиньо может сменить клуб.
«Слышал, существует большая вероятность того, что Ник Фолиньо подпишет контракт с «Миннесотой“ и присоединится к своему брату Маркусу, заключив краткосрочное соглашение», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Энди Стрикленд.
В прошедшем сезоне НХЛ Фолиньо принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, набрав в них 20 (7+13) результативных баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф 33-летний форвард сыграл в четырёх играх, сделав в них одну голевую передачу при полезности «+2».
Напомним, «Торонто» заняли первое место в Северном дивизионе, уступив в первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 3-4.
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