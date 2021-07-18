Форвард «Торонто» Фолиньо может перейти в «Миннесоту». В клубе играет его брат Маркус

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Ник Фолиньо может сменить клуб.



«Слышал, существует большая вероятность того, что Ник Фолиньо подпишет контракт с «Миннесотой“ и присоединится к своему брату Маркусу, заключив краткосрочное соглашение», — сообщил в «Твиттере» хоккейный журналист Энди Стрикленд.



В прошедшем сезоне НХЛ Фолиньо принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, набрав в них 20 (7+13) результативных баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф 33-летний форвард сыграл в четырёх играх, сделав в них одну голевую передачу при полезности «+2».



Напомним, «Торонто» заняли первое место в Северном дивизионе, уступив в первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» в серии со счётом 3-4.