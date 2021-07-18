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«Даллас» защитил Худобина, Гурьянова и Радулова перед драфтом расширения НХЛ-2021

«Даллас» защитил Худобина, Гурьянова и Радулова перед драфтом расширения НХЛ-2021
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список защищённых хоккеистов «Даллас Старз» перед драфтом расширения «Сиэтла», который состоится 21 июля.

В лист вошли следующие игроки:

Вратарь: Антон Худобин.
Защитники: Миро Хейсканен, Йон Клингберг, Эса Линделль.
Нападающие: Джейми Бенн, Радек Факса, Денис Гурьянов, Роопе Хинц, Джо Павелски, Александр Радулов, Тайлер Сегин.

Каждый клуб имел право защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитника и 1 вратаря либо 8 полевых игроков и вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.

К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.

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