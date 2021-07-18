«Даллас» защитил Худобина, Гурьянова и Радулова перед драфтом расширения НХЛ-2021

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал список защищённых хоккеистов «Даллас Старз» перед драфтом расширения «Сиэтла», который состоится 21 июля.



В лист вошли следующие игроки:



Вратарь: Антон Худобин.

Защитники: Миро Хейсканен, Йон Клингберг, Эса Линделль.

Нападающие: Джейми Бенн, Радек Факса, Денис Гурьянов, Роопе Хинц, Джо Павелски, Александр Радулов, Тайлер Сегин.



Каждый клуб имел право защитить от драфта 7 нападающих, 3 защитника и 1 вратаря либо 8 полевых игроков и вратаря. Хоккеисты, имеющие в своих контрактах пункты о запрете обмена без согласия игрока (NMC), автоматически попадают в список защищённых игроков.



К драфту не допускаются все хоккеисты, проведшие первый или второй сезон на профессиональном уровне (продолжает действовать контракт новичка) или ещё не подписавшие контракт.