Серавалли: руководство «Сиэтла» дало зелёный свет на выбор Прайса, несмотря на травмы

Хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил новые подробности возможного выбора «Сиэтлом» голкипера «Монреаля» Кэри Прайса на драфте расширения.
«Эта история продолжает развиваться. Как мне сообщили, «Сиэтл» продолжает изучать историю травм Прайса, а руководство клуба дало зелёный свет генеральному менеджеру Рону Фрэнсису, чтобы выбрать Прайса, если он сочтёт это нужным, несмотря на проблемы со здоровьем и травмы. Нет никаких сомнений в том, что они это рассматривают», — сообщил Серавалли в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра. 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор.
Напомним, драфт расширения НХЛ пройдёт 21 июля.
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