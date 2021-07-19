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Серавалли: руководство «Сиэтла» дало зелёный свет на выбор Прайса, несмотря на травмы

Серавалли: руководство «Сиэтла» дало зелёный свет на выбор Прайса, несмотря на травмы
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Хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил новые подробности возможного выбора «Сиэтлом» голкипера «Монреаля» Кэри Прайса на драфте расширения.

«Эта история продолжает развиваться. Как мне сообщили, «Сиэтл» продолжает изучать историю травм Прайса, а руководство клуба дало зелёный свет генеральному менеджеру Рону Фрэнсису, чтобы выбрать Прайса, если он сочтёт это нужным, несмотря на проблемы со здоровьем и травмы. Нет никаких сомнений в том, что они это рассматривают», — сообщил Серавалли в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Прайс может пропустить часть сезона-2021/2022 из-за травмы бедра. 33-летний канадец отказался от запрета на перемещение перед драфтом расширения НХЛ. «Сиэтл Кракен» заинтересован в варианте с переходом Прайса, однако его травма усложнила выбор.

Напомним, драфт расширения НХЛ пройдёт 21 июля.

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