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«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с 43-летием. Игрок ещё не принял решения о будущем

«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с 43-летием. Игрок ещё не принял решения о будущем
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«Автомобилист» поздравил с днём рождения нападающего клуба Павла Дацюка.

«На календаре 20 июля — поздравления с днём рождения принимает Павел Дацюк! Ему исполняется 43 года.

Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, много поводов для радости и исполнения всех желаний!» — сообщается в заявлении в официальном твиттер-аккаунте клуба.

Напомним, ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего и будет готовиться к предстоящему сезону КХЛ по индивидуальной программе.

В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".

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