«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с 43-летием. Игрок ещё не принял решения о будущем

«Автомобилист» поздравил с днём рождения нападающего клуба Павла Дацюка.
«На календаре 20 июля — поздравления с днём рождения принимает Павел Дацюк! Ему исполняется 43 года.
Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, много поводов для радости и исполнения всех желаний!» — сообщается в заявлении в официальном твиттер-аккаунте клуба.
Напомним, ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего и будет готовиться к предстоящему сезону КХЛ по индивидуальной программе.
В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".
- 20 июля 2021
-
10:32
-
10:14
-
09:43
-
09:25
-
09:15
-
08:54
-
08:45
-
08:24
-
03:20
- 19 июля 2021
-
23:41
-
23:09
-
22:37
-
22:14
-
21:55
-
21:41
-
20:53
-
20:20
-
20:09
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
18:53
-
18:29
-
18:19
-
17:54
-
17:53
-
17:42
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:16
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:12