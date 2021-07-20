«Автомобилист» поздравил Павла Дацюка с 43-летием. Игрок ещё не принял решения о будущем

«Автомобилист» поздравил с днём рождения нападающего клуба Павла Дацюка.



«На календаре 20 июля — поздравления с днём рождения принимает Павел Дацюк! Ему исполняется 43 года.



Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, много поводов для радости и исполнения всех желаний!» — сообщается в заявлении в официальном твиттер-аккаунте клуба.



Напомним, ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего и будет готовиться к предстоящему сезону КХЛ по индивидуальной программе.



В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности "+12". В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности "-2".

Новость по теме Павел Дацюк опубликовал обращение к болельщикам «Автомобилиста»