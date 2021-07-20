«Монреаль» проявляет интерес к форварду «Айлендерс» Бовиллье

«Монреаль Канадиенс» проявляет интерес к форварду «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье, сообщает журналист Дэвид Паньотта в «Твиттере».

Текущим летом у хоккеиста закончился контракт с кэпхитом $ 2,1 млн в год. Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне Бовиллье провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 очков: забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 13 (5+8) очков в 19 встречах.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в полуфинале уступили будущему победителю турнира — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в семи матчах.

«Монреаль» занял четвёртую строчку на Севере и уступил «Тампе» в финале Кубка Стэнли.