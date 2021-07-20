Защитник «Питтсбурга» Янник Вебер завершил карьеру

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Янник Вебер завершил карьеру хоккеиста, сообщает Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги в «Твиттере».
До перехода в «Питтсбург» в январе 2021 года швейцарец четыре сезона выступал за «Нэшвилл Предаторз». В сезоне-2019/2020 Вебер принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности "-1".
В прошлом сезоне защитник провёл два матча в составе «Пингвинз».
Всего в НХЛ Янник сыграл 499 матчей и набрал 94 очка: забросил 28 шайб и отдал 66 результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Нью-Йорк Айлендерс».
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