Житник: если НХЛ поедет на Олимпиаду, то явные фавориты Канада и Швеция

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022.

«Остаюсь при своём прежнем мнении: к сожалению, шансы НХЛ поехать на Олимпиаду-2022 минимальны. Позади у лиги, скажем так, стрёмный сезон, зрителей допустили только на плей-офф, владельцы понесли убытки, у игроков максимальные «эскроу»-выплаты. В такой ситуации всем нужен максимально стабильный следующий сезон – без каких-либо экспериментов.

Могу сказать, что в Штатах олимпийская тема не очень популярна. Ни лигу, ни болельщиков, ни прессу не вдохновляет почти полуторамесячный перерыв на Пекин. Другой фактор – зрители, летняя Олимпиада в Токио от них, если правильно понимаю, уже отказалась, такая же перспектива у Игр в Пекине. НХЛ, которая очень много внимания уделяет имиджу, рискует получить в такой ситуации «пустую» картинку без зрителей. Вряд ли лига на это пойдет.

Насколько понимаю, НХЛ запрашивает у олимпийских властей максимальную сумму за участие. Если оппоненты вдруг согласятся, это будет хороший бизнес, если нет – ничего страшного. Возможно, что предложенный проект расписания – жест в сторону олимпийских чиновников. Его смысл – мы готовы играть, но ищите очень большие деньги. Сомневаюсь, что их найдут.

Корректно ли это по отношению к Европе? Да, НХЛ, по сути, ставит Европу на растяжку – мол, ребята, ждите наше решение и пока готовьте две сборные, с энхаэловцами и без. Но это право сильного, кем НХЛ в современном хоккее и является.

Сложная ли это ситуация? Да, и для России, и для всех европейских стран. Понятно, что главный турнир четырёхлетия в феврале-2022 будет, но в каком формате – загадка. Тут нам, европейцам, не позавидуешь – нужно ждать чужого решения и готовить несколько планов подготовки, да и в целом не ясна стратегия на турнир.

Если НХЛ поедет в Пекин, то явные фавориты – Канада и Швеция, у них огромный выбор игроков. Если Олимпиада пройдёт без участия энхаэловцев, то фаворитов будет много – и Россия, как действующий чемпион, в их числе», – цитирует Житника Russia-Hockey.