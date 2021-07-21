Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Айлендерс» и «Филадельфии»

«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором собирает состав к своему первому сезону НХЛ.
Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.
Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфии Флайерз», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
От «Айлендерс» выбран 31-летний нападающий Джордан Эберле. В прошедшем сезоне он принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 16 шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «+9». На его счету ещё 19 встреч и 11 (4+7) очков в плей-офф.
От «Ванкувера» выбран 22-летний форвард Коул Линд. На его счету семь матчей в регулярке без очков.
От «Филадельфии» выбран 23-летний нападающий Карсен Тварински. В прошедшем сезоне он принял участие в семи матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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