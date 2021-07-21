«Оттава» постарается обменять Дадонова после драфта расширения

«Оттава», скорее всего, обменяет форвардов Евгения Дадонова и Криса Тирни, сообщает обозреватель TSN Брюс Гарриоч на своей странице в «Твиттере».



Клуб не защитил игроков перед драфтом расширения НХЛ. По информации инсайдеров, «Сиэтл» не выбрал нападающих «Сенаторз». Игроком клуба станет голкипер Джоуи Даккорд.



«Ожидается, что теперь «Сенаторз» сосредоточатся на обмене Евгения Дадонова и Криса Тирни до начала сезона», — говорится в сообщении.

Дадонов провёл в «Оттаве» один сезон. В регулярном чемпионате-2020/2021 нападающий провёл 55 матчей и набрал 20 очков: забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач. Ранее в Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Флориду Пантерз».



По итогам прошлого сезона «Сенаторз» набрали 51 очко в 56 встречах, заняли шестое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф.

Новость по теме Стала известна ожидаемая вратарская бригада «Сиэтла»