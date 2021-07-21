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Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Бостона» и «Нью-Джерси»

Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Бостона» и «Нью-Джерси»
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«Сиэтл Кракен» готовится к проведению драфта расширения, на котором соберёт состав к своему первому сезону НХЛ.

Клуб должен был отправить в лигу и профсоюз игроков список выбранных хоккеистов сегодня до 17:00 мск.

Стали известны вероятные варианты выбора «Сиэтла» от «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

От «Бостона» выбран 24-летний защитник Джереми Лозон. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+8». На его счету ещё семь встреч без очков при показателе полезности «-3» в плей-офф.

От «Баффало» выбран 24-летний защитник Уилл Борген. На его счету 10 матчей в регулярке без очков при показателе полезности «-4».

От «Нью-Джерси» выбран 23-летний нападающий Натан Бастиан. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «0».

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