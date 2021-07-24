Один россиянин в 1-м раунде драфта выбран в 3-й раз за 5 лет. В 2018 и 2020 годах было 4

Сегодня состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги — 2021. Клубы лиги закрепили права на 31 игрока.

В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2021 был выбран один россиянин — им стал форвард СКА Фёдор Свечков. 18-летний россиянин был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером рейтинга драфта-2021.



Это третий такой случай за последние пять лет — также по одному представителю России было в 2017 (Клим Костин) и 2019 (Василий Подколзин) годах.



При этом в 2018 и 2020 годах в первом раунде были задрафтованы сразу по четыре российских игрока.

Напомним, под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2021 был выбран 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр. Его задрафтовал «Баффало Сэйбрз».