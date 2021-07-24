Один россиянин в 1-м раунде драфта выбран в 3-й раз за 5 лет. В 2018 и 2020 годах было 4
Поделиться
Сегодня состоялся первый раунд драфта Национальной хоккейной лиги — 2021. Клубы лиги закрепили права на 31 игрока.
В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2021 был выбран один россиянин — им стал форвард СКА Фёдор Свечков. 18-летний россиянин был выбран «Нэшвилл Предаторз» под 19-м номером рейтинга драфта-2021.
Это третий такой случай за последние пять лет — также по одному представителю России было в 2017 (Клим Костин) и 2019 (Василий Подколзин) годах.
При этом в 2018 и 2020 годах в первом раунде были задрафтованы сразу по четыре российских игрока.
Напомним, под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2021 был выбран 18-летний канадский защитник Оуэн Пауэр. Его задрафтовал «Баффало Сэйбрз».
Новость по темеСвечков поделился эмоциями от драфта. Его выбрал «Нэшвилл»
Комментарии
- 24 июля 2021
-
13:46
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:19
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:44
-
09:16
-
08:37
-
08:13
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
05:36
-
03:27
-
03:24
-
03:06
-
02:34
-
02:10
-
01:43
-
01:33
-
01:15
- 23 июля 2021
-
23:58
-
23:04
-
22:52
-
22:20
-
21:59
-
21:45
-
21:24
-
21:14
Партнерский контент