«Чикаго» задрафтовал брата Кирби Дака
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«Чикаго Блэкхоукс» задрафтовал брата нападающего Кирби Дака – Колтона Дака под общим 62-м номером.
20-летний Кирби Дак выступает за «Чикаго» последние два сезона. В прошлом чемпионате он провёл 18 матчей в регулярке и набрал 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. Сезоном ранее Дак сыграл в 64 встречах регулярного чемпионата и набрал 23 очка (8+15). В том плей-офф на его счету шесть очков (1+5) в девяти встречах.
Колтон Дак в прошедшем сезоне играл за «Саскатун Блейдс» в канадской ВХЛ и набрал 20 очков в 11 играх: забросил 11 шайб и отдал девять передач.
По итогам прошлого сезона «Чикаго» набрал 55 очков, занял шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.
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