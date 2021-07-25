В «Баффало» объяснили выбор сразу четверых россиян на драфте НХЛ–2021

Директор скаутской службы «Баффало Сэйбрз» Джерри Фортон прокомментировал выбор четверых россиян на драфте НХЛ–2021.
«Каждый из этих игроков играл в системе ведущих клубов в России и заслужил наше доверие. Кисаков и Новиков играли вместе и стали чемпионами МХЛ. За последние пару лет мы сделали упор в работе скаутской службы на Россию и Чехию. Все сотрудники, в том числе и я, смотрели много видео с игроками из этих стран.
Могу сказать, что Полтапов — это невероятно, просто невероятно мастеровитый игрок. В прошедшем сезоне он был в топе МХЛ по созданию угрозы у чужих ворот, а также по результативности. У него есть отличные шансы уже в этом году закрепиться в КХЛ, и мы будем счастливы, если это произойдет. Также у него есть всё, чтобы в будущем заиграть в НХЛ.
Кисаков — невероятно результативный игрок, он блестяще себя проявил в плей-офф. Это хоккеист высочайшего таланта, способный забивать голы. Его динамичность позволяет ему быть на высоте даже с его небольшими габаритами.
Почему выбрали четверых россиян? В России они играют на высоком уровне в условиях жесткой конкуренции. Все российские игроки, которых мы взяли, последние два сезона показывали отличную игру как в ходе регулярного чемпионата, так и в плей-офф и на международных турнирах», — приводит слова Фортона официальный сайт НХЛ на русском языке.
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