Генменеджер «Баффало» — об обмене Ристолайнена: решили, что цена отвечает нашим интересам

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс высказался об обмене защитника Расмуса Ристолайнена в «Филадельфию Флайерз». Взамен «клинки» получили защитника Роберта Хега, а также выбор в первом раунде драфта-2021 и драфт-пик второго раунда в 2023 году.



«Мне он очень нравится как человек и как игрок, но мы исходили из принципов, о которых я рассказывал. Мы рассмотрели предложение, просчитали, как этот обмен повлияет на нас в ближайшей перспективе и в будущем.



Мы считаем, что Расмус замечательно играл за «Баффало Сэйбрз», многое сделал для команды. И решили, что предложенная за него цена отвечает нашим интересам, и совершили обмен», — приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ на русском языке.