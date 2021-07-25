Генменеджер «Баффало» — об обмене Ристолайнена: решили, что цена отвечает нашим интересам
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Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс высказался об обмене защитника Расмуса Ристолайнена в «Филадельфию Флайерз». Взамен «клинки» получили защитника Роберта Хега, а также выбор в первом раунде драфта-2021 и драфт-пик второго раунда в 2023 году.
«Мне он очень нравится как человек и как игрок, но мы исходили из принципов, о которых я рассказывал. Мы рассмотрели предложение, просчитали, как этот обмен повлияет на нас в ближайшей перспективе и в будущем.
Мы считаем, что Расмус замечательно играл за «Баффало Сэйбрз», многое сделал для команды. И решили, что предложенная за него цена отвечает нашим интересам, и совершили обмен», — приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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