Экман-Ларссон: в последние четыре года у меня были проблемы, но без спадов не обойтись

Защитник Оливер Экман-Ларссон прокомментировал обмен из «Аризоны Койотс» в «Ванкувер Кэнакс».
«Я хотел бы прямо сейчас приступить к работе, если честно. Хочу, чтобы лето закончилось и я переехал в Ванкувер. Я очень рад, что получил шанс начать всё с чистого листа, мне очень нравится тренерский штаб и весь клуб. Я очень доволен, что стал его частью.
Тут есть молодые ребята, потрясающие таланты. Они станут суперзвёздами и победителями. Я хочу играть с ними, хочу помогать им, хочу быть в команде, которая будет побеждать. К сожалению, в моей карьере не так много побед. Надеюсь, такое положение дел изменится в «Ванкувере», и я начну выигрывать. Поэтому я включил эту команду в свой список и хотел играть в ней.
Я считаю, что ещё молод, что ещё долго буду играть в хоккей. Сейчас я стал работать чуть больше и умнее. Мне кажется, что это идёт мне на пользу. В последние четыре года у меня были проблемы. До этого всё складывалось замечательно, но без спадов в карьере не обойтись. Осознание этого поможет мне выйти из него, сделать выводы. Мне кажется, у меня это получается.
Знаю, что я хороший игрок, что могу много времени проводить на льду в НХЛ. Мне нужно вернуться на свой уровень. В последние пару лет я усердно трудился над этим, и мне комфортно от того, что я смогу помочь «Кэнакс», — приводит слова Экман-Ларссона официальный сайт НХЛ на русском языке.
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