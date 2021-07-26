«Ванкувер» не признаёт противоправного сексуального поведения». «Кэнакс» — о Виртанене

«Ванкувер Кэнакс» сделал заявление по поводу своего решения поместить 24-летнего форварда Джейка Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта. Ранее игрок был обвинён в сексуальном домогательстве и отстранён от работы в команде на время разбирательств.

«Наша организация не признаёт противоправного сексуального поведения в любой форме, а выдвинутые обвинения выглядят достаточно серьёзно. Мы заказали внешнюю экспертизу, чтобы помочь частному расследованию. И в ожидании дополнительной информации отстранили игрока», — приводит слова пресс-службы «Ванкувера» официальный сайт НХЛ на русском языке.

Виртанен был выбран «Ванкувером» на драфте-2014 под общим 6-м номером. В этом сезоне 24-летний форвард принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб.



Его контракт с зарплатой в $ 2,55 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.

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