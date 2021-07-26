Нападающий Оскар Линдберг прибыл в расположение московского «Динамо», сообщается на официальной странице бело-голубых в социальный сети «ВКонтакте».

Ранее форвард продлил контракт с клубом. Шведский хоккеист подписал новое соглашение с «Динамо» на один год.



В минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, нападающий принял участие в ЧМ-2021 в Риге. За семь матчей он отдал одну результативную передачу.

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За «Динамо» шведский форвард выступает с 2020 года.



В минувшем сезоне «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф, но там уступило СКА в серии 1-4. По окончании сезона Владимир Крикунов покинул пост главного тренера москвичей, его сменил Алексей Кудашов.