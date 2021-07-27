«Колорадо» предложил семилетний контракт Ландескогу с зарплатой $ 7 млн в год

«Колорадо Эвеланш» предложил капитану Габриэлем Ландескогом контракт на семь лет с зарплатой $ 7 млн в год, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.



В прошлом сезоне НХЛ 28-летний капитан «Колорадо Эвеланш» провёл 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка при полезности «+14». В плей-офф Ландеског принял участие в 10 матчах, сумев набрать 13 (4+9) очков при общей полезности «+1».



Напомним, игрок ищет варианты для подписания семилетнего соглашения с кэпхитом $ 9-10 млн, однако «Эвеланш» собираются предложить ему только $ 7 миллионов за семь лет. В клубе рассчитывают на то, что форвард согласится на уступки.



Ранее сообщалось, что отношения между клубом и игроком ухудшились, так как стороны долго не могли прийти к соглашению.

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