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Лебрюн: всё указывает на то, что Бернье подписывает контракт с «Нью-Джерси»

Лебрюн: всё указывает на то, что Бернье подписывает контракт с «Нью-Джерси»
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Известный инсайдер Пьер Лебрюн сообщил, что голкипер Джонатан Бернье из «Каролины Харрикейнз» в ближайшее время может подписать контракт с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Все признаки указывают на то, что сегодня Джонатан Бернье подписывает контракт с «Нью-Джерси». Как мы сообщали ранее, голкипер «Бостона» Ярослав Галак должен подписать контракт с «Ванкувером». Интересно, Джеймс Раймер окажется в «Сан-Хосе» или в «Вегасе»?» – написал Лебрюн в «Твиттере».

Напомним, что в сезоне-2020/2021 Бернье выступал за «Детройт Ред Уингз» и провёл 24 матча в регулярном чемпионате. В середине июля голкипер был обменян в «Каролину».

По итогам прошлого сезона «Нью-Джерси» занял седьмое место в таблице Восточного дивизиона и не вышел в плей-офф.

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