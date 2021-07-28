Экс-защитник «Миннесоты» Сутер заключит четырёхлетний контракт с «Далласом»

Экс-защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер близок к заключению соглашения с командой Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз», сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что стороны подпишут четырёхлетний контракт.

Напомним, 13 июля «Миннесота Уайлд» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Зака Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов.



В прошедшем сезоне Сутер провёл за «Уайлд» 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 (3+16) баллов при полезности «+9». В плей-офф 36-летний защитник сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности «-4».