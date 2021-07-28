Вратарь Бернье заключил двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на $ 8,25 млн

Вратарь Джонатан Бернье будет выступать за «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на официальной странице «дьяволов» в «Твиттере».
32-летний голкипер согласовал с «Дэвилз» двухлетний контракт на общую сумму $ 8,25 млн. Зарплата хоккеиста в год составит $ 4,125 млн. По предыдущему договору он получал $ 3 млн в год.
На протяжении последних трёх лет Бернье играл за «Детройт Ред Уингз».
В прошедшем чемпионате НХЛ он провел 24 матча, пропуская в среднем за встречу 2,99 шайбы и отражая 91,4% бросков.
Ранее «Каролина Харрикейнз» и «Детройт Ред Уингз» совершили обмен игроками. «Ураганы» обменяли вратаря Алекса Недельковича в «Детройт» на голкипера Джонатана Бернье и драфт-пик в 3-м раунде.
«Каролина» пошла на обмен, потому что Неделькович запросил зарплату $ 3,5 млн в год.
- 28 июля 2021
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