Экс-форвард «Нэшвилла» Эрик Хаула перешёл в «Бостон». Контракт — на два года

Нападающий Эрик Хаула подписал контракт с «Бостон Брюинз», сообщает известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение заключено на два года. В среднем за год финский нападающий будет получать $ 2,375 млн. Общая сумма сделки составит $ 4,75 млн.

За первый год Эрик Хаула заработает $ 2,25 млн. За второй его заработная плата составит $ 2,5 млн.

В прошедшем сезоне Хаула, выступавший за «Нэшвилл Предаторз», принял участие в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени.

На его счету ещё шесть встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (1+3) очка.