Защитник Хэмоник останется в «Ванкувере». Он заработает $ 6 млн

Защитник Трэвис Хэмоник продолжит играть за «Ванкувер Кэнакс», сообщает сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Срок нового соглашения рассчитан на два года. Заработная плата составит $ 6 млн. В среднем за сезон Хэмоник будет получать $ 3 млн.



В прошедшем сезоне Ларссон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-3» и 39 минутах штрафного времени.

Напомним, ранее Команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписала ряд игроков на рынке свободных агентов. Состав команды пополнили защитники Такер Пулман и Люк Шенн, а также форвард Данила Климович.