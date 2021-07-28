Защитник Хэмоник останется в «Ванкувере». Он заработает $ 6 млн
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Защитник Трэвис Хэмоник продолжит играть за «Ванкувер Кэнакс», сообщает сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Срок нового соглашения рассчитан на два года. Заработная плата составит $ 6 млн. В среднем за сезон Хэмоник будет получать $ 3 млн.
В прошедшем сезоне Ларссон принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-3» и 39 минутах штрафного времени.
Напомним, ранее Команда Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» подписала ряд игроков на рынке свободных агентов. Состав команды пополнили защитники Такер Пулман и Люк Шенн, а также форвард Данила Климович.
Новость по теме«Ванкувер» подписал трёхлетнее соглашение с Данилой Климовичем
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