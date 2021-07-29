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Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Ержабека

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал переход Ержабека
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал переход защитника Якуба Ержабека в команду.

«В лице Ержабека «Спартак» получил двухстороннего защитника с хорошим уровнем мастерства, который имеет опыт игры как в КХЛ, так и в НХЛ. Якуб – умный и трудолюбивый игрок, хороший партнёр по команде и полезный хоккеист, способный не только надёжно играть в обороне, но и оказывать поддержку нападающим при организации атак и при игре в большинстве», – цитирует Беляева официальный сайт красно-белых.

Последние два сезона защитник выступал за подольский «Витязь», в составе которого в чемпионате-2020/2021 провёл 46 матчей и набрал 18 очков: забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.

Ержабек также имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – выступал за «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».

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