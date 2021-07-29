Генменеджер «Нью-Джерси»: Хэмилтон сыграет ведущую роль в возвращении на элитный уровень

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд прокомментировал подписание контракта с защитником Даги Хэмилтоном.
«Мы очень рады приветствовать Даги и его семью, ставших членами нашей команды. Как игрок и как человек он всегда демонстрировал стремление к совершенству и сыграет ведущую роль в возвращении нашего клуба на элитный уровень.
Мы верим, что масштаб его вклада в игру команды будет сопоставим с его влиянием на атмосферу в ней на пути к успеху. Я горжусь работой наших сотрудников, которые рассказали о достоинствах нашего клуба и смогли договориться с одним из самых востребованных свободных агентов этого года», — приводит слова Фитцджеральда официальный сайт НХЛ.
Напомним, игрок и клуб подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн.
- 29 июля 2021
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