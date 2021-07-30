Задоров — о своей роли в «Калгари»: я могу делать всё, что от меня захотят

Новичок «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, в какой роли видит себя в команде.



«Я могу взять на себя много игровых минут. Могу играть в меньшинстве. Закрывать самых сильных нападающих соперников. Играть рядом с молодыми партнёрами и помогать им. Я могу делать всё, что от меня захотят», — приводит слова россиянина Calgary Sun.



Ранее «Чикаго Блэкхоукс» обменял Задорова в «Калгари». Взамен «ястребы» получили право выбора в третьем раунде на драфте-2022.



У 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает $ 3,2 млн в год. «Чикаго» не стали защищать Задорова перед драфтом расширения.



Напомним, защитник провёл дебютный сезон-2020/2021 за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». Задоров начинал карьеру в системе московского ЦСКА.



В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+1".

Новость по теме Задоров — Лучичу после обмена в «Калгари»: теперь мы можем бить других людей вместе