«Торонто» подписал игрока «Бостона» Каше на $ 1,25 млн. Из-за травм он сыграл три матча
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«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Ондржеем Каше.
Отмечается, что соглашение с 25-летним чехом рассчитано на один год. Заработная плата хоккеиста составит $ 1,25 млн.
В минувшем сезоне Каше выступал за «Бостон Брюинз», но из-за травм принял участие всего в трёх матчах. Уже во второй встрече сезона он получил сотрясение мозга и вернулся на лёд только в мае, но сразу же получил ещё одну травму.
«Брюинз» не сделали игроку квалификационное предложение, поэтому он вышел на рынок. По прошлому контракту его кэпхит составлял $ 2,6 млн.
Всего в НХЛ Каше провёл 207 матчей, в которых набрал 97 (43+54) очков. В Кубке Стэнли в его активе 24 встречи и 6 (2+4) очков.
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