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Источник: Печурский не пропадал, а скрывался от кредиторов

Источник: Печурский не пропадал, а скрывался от кредиторов
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Появились подробности пропажи экс-вратаря «Металлурга» Александра Печурского.

Как сообщает телеграм-канал 112, хоккеист не пропадал, а просто скрывался от кредиторов.

Мужчина взял деньги в долг у разных людей и исчез. Знакомый спортсмена рассказал, что сегодня Печурский вышел на связь.

Ранее появилась информация, согласно которой экс-вратарь «Металлурга» Печурский пропал без вести в Магнитогорске. Это случилось 13 июля.

В сезоне-2019/2020 Печурский выступал за «Металлург» из Новокузнецка. В 11 матчах он одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 3.33 и 89,2% отражённых бросков.

За «Магнитку» Печурский выступал с 2011 по 2014 год. В 2014 году голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга». Кроме магнитогорцев, в КХЛ россиянин выступал за хабаровский «Амур».

Всего в КХЛ Печурский сыграл 64 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2.69 и 90,9% отражённых бросков.

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