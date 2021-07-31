Йоэль Кивиранта продлил контракт с «Далласом» на два года

«Даллас Старз» в «Твиттере» объявил о подписании контракта с нападающим Йоэлем Кивирантой. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.
Финский нападающий выступает за «Даллас» с сезоне-2019/2020. В прошедшем сезоне футболист провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Даллас» набрал 60 очков в 56 встречах, занял пятое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.
В первом матче чемпионата-2021/2022 «Даллас» дома сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
- 31 июля 2021
-
21:32
-
20:58
-
20:30
-
20:15
-
19:55
-
19:38
-
19:02
-
18:45
-
18:28
-
18:15
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:17
-
15:58
-
15:56
-
15:37
-
15:35
-
15:19
-
14:39
-
14:34
-
14:09
-
13:43
-
13:15
-
12:54
-
12:30
-
12:07
-
11:51
-
11:20
-
10:52
-
10:35
-
10:14