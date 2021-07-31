Йоэль Кивиранта продлил контракт с «Далласом» на два года

«Даллас Старз» в «Твиттере» объявил о подписании контракта с нападающим Йоэлем Кивирантой. Соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Финский нападающий выступает за «Даллас» с сезоне-2019/2020. В прошедшем сезоне футболист провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Даллас» набрал 60 очков в 56 встречах, занял пятое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.

В первом матче чемпионата-2021/2022 «Даллас» дома сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».