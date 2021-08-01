Жена Э. Кейна: он говорил, что меня и ребёнка убьют, если я расскажу про ставки

Жена нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна Анна Кейн прокомментировала информацию о том, что её муж делает ставки на собственные матчи.
«Скоро стану бывшей женой из-за того, что пыталась тебя остановить. Кому-нибудь приходилось иметь дело с человеком с зависимостью?
В этом году в свои выходные ты летал в другие города вместе с преступниками и считал карты в различных казино, а мне говорил, что люди, с которыми ты занимаешься ставками, убьют меня и ребёнка, если я кому-либо скажу.
Поэтому я должна была позволить тебе делать ставки, изменять с проститутками и спокойно это как должное. Прости, это факты. Всё, что он говорит, является ложью, которая должна выставить меня сумасшедшей.
Я думаю, тебе нужна квалифицированная помощь, если ты теряешь каждый доллар, полученный тобой на ставках, но все равно продолжаешь этим заниматься, отрицая проблему, отказываясь от терапии и продолжая врать специалисту, которого клуб назначил для работы с тобой.
Из-за того, кто он такой, пресса преподносит его в положительных тонах, но, я считаю, все могут понять, в чём заключается правда.
Я просила его принять помощь специалиста, но он сказал, что нет необходимости спасать наш брак. Ему не нужна помощь, он не хочет быть настоящим мужчиной и отцом.
Его интересует лишь возможность делать ставки и жить свободно. Так что, пожалуйста, хватит меня представлять как психованную бывшую жену. Возможно, я просто мать и жена, которую довели.
Надеюсь, однажды ты поймёшь, что проблема заключается именно в ставках, а не в бывшей жене или чём-либо ещё», – цитирует Кейн в «твиттере» журналист Грег Вышински.
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