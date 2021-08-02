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Монтур продлил контракт с «Флоридой» на три года. Общая сумма контракта — $ 10,5 млн

Монтур продлил контракт с «Флоридой» на три года. Общая сумма контракта — $ 10,5 млн
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Защитник «Флориды Пантерз» Брэндон Монтур продлил контракт с клубом сроком на три года, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Соглашение рассчитано на общую сумму $ 10,5 млн.

Прошедший сезон Монтур начал в «Баффало Сэйбрз» и провёл там 38 матчей, набрав 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. Позднее игрок перешёл во «Флориду», за которую принял участие в 12 играх регулярного чемпионата и набрал 4 (2+2) очка, а также шесть встреч в плей-офф.

По итогам прошлого сезона «Флорида» набрала 79 очков в 56 играх, заняла второе место в таблице Центрального дивизиона и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила будущему победителю Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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