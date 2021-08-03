Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юниорская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Юниорская сборная России во втором матче на Кубке Глинки/Гретцки обыграла Швейцарию со счётом 9:2 (0:0, 6:0, 3:2).

На 22-й минуте, при игре 5х4, Матвей Мичков броском с правого пятака в дальний угол открыл счёт в матче, на 24-й Кирилл Кудрявцев похожим броском увеличил преимущество россиян, а на 28-й Семён Синяткин снова реализовал большинство, сыграв на добивании у ворот соперника. Через 21 секунду Руслан Газизов забросил четвёртую шайбу, на 33-й минуте Александр Перевалов стал автором пятого гола, а на 34-й отличился Артём Барабоша.

На 42-й минуте Иван Мирошниченко забросил седьмую шайбу россиян, на 46-й Перевалов оформил дубль, а на 56-й Мичков забросил свою вторую шайбу в матче. На 56-й минуте Тьерри Шильд отыграл одну шайбу швейцарцев, на 57-й Маттео Райнхард забил второй гол Швейцарии в матче.

Кубок Глинки/Гретцки. Группа A
03 августа 2021, вторник. 16:30 МСК
Швейцария U18
Окончен
2 : 9
Россия U18
0:1 Мичков (Мирошниченко, Гуляев) – 21:44' (5x4)   0:2 Кудрявцев – 23:55' (5x5)   0:3 Синяткин (Мирошниченко, Гуляев) – 27:53' (5x4)   0:4 Газизов (Мирошниченко) – 28:13' (5x5)   0:5 Перевалов (Мичков, Дуда) – 32:12' (5x5)   0:6 Барабоша (Газизов) – 33:36' (5x5)   0:7 Мирошниченко (Дуда, Газизов) – 41:43' (5x5)   0:8 Перевалов (Квочко) – 45:22' (5x5)   0:9 Мичков (Барабоша) – 55:28' (5x5)   1:9 Шильд – 55:58' (5x5)   2:9 Райнхард (Вебер, Гройтер) – 56:28' (5x5)

Напомним, что в первом матче на турнире россияне обыграли сборную Финляндии со счётом 5:2.

Новость по теме
Юниорская сборная России в игре с Швейцарией забросила шесть шайб за второй период
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021