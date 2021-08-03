Юниорская сборная России разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России во втором матче на Кубке Глинки/Гретцки обыграла Швейцарию со счётом 9:2 (0:0, 6:0, 3:2).



На 22-й минуте, при игре 5х4, Матвей Мичков броском с правого пятака в дальний угол открыл счёт в матче, на 24-й Кирилл Кудрявцев похожим броском увеличил преимущество россиян, а на 28-й Семён Синяткин снова реализовал большинство, сыграв на добивании у ворот соперника. Через 21 секунду Руслан Газизов забросил четвёртую шайбу, на 33-й минуте Александр Перевалов стал автором пятого гола, а на 34-й отличился Артём Барабоша.



На 42-й минуте Иван Мирошниченко забросил седьмую шайбу россиян, на 46-й Перевалов оформил дубль, а на 56-й Мичков забросил свою вторую шайбу в матче. На 56-й минуте Тьерри Шильд отыграл одну шайбу швейцарцев, на 57-й Маттео Райнхард забил второй гол Швейцарии в матче.

Напомним, что в первом матче на турнире россияне обыграли сборную Финляндии со счётом 5:2.