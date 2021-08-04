Жена Прайса — о драфте: дошло до того, что мысленно начала готовиться к переезду в «Сиэтл»

Жена голкипера «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса Анджела Прайс поделилась эмоциями от драфта расширения НХЛ, на котором «Сиэтл Кракен» мог выбрать её мужа.

«Сразу после плей-офф мы начали задумываться о травме Кэри и необходимости операции, поэтому было принято решение оставить его без защиты во время драфта расширения. Действительно, другого выхода не было. Учитывая неизвестный результат операции Кэри и время восстановления, мы не могли рисковать потерять Джейка — запасного вратаря, которого наверняка взял бы «Сиэтл». Я совсем не переживала по этому поводу — из-за контракта Кэри, его возраста и травмы «Сиэтл» даже не взглянул на него… или мы так думали.

Очевидно, мы знали, что есть риск, и если бы нам пришлось перейти в другую команду, а «Сиэтл» находится недалеко от дома, так что это было бы не самое худшее в мире. Но, как я уже сказала, в то время мы даже не рассматривали это.



Мне очень не нравилось, что решение отменить его сделку было объявлено до того, как стали известны подробности его травмы. Его травма была единственной причиной, по которой мы отменили сделку, и он остался без защиты. Мне было больно читать, что люди думали, что мы хотим уехать из «Монреаля». Я была так благодарна, когда на следующий день стало известно, что Кэри понадобится операция, но в то же время агент Кэри позвонил, чтобы сказать, что «Сиэтл», похоже, не слишком обеспокоен его травмой и что его действительно могут забрать. Поэтому, естественно, я провела следующие пару дней, живя в «Твиттере», читая каждую мелочь и обдумывая всё это.

Это определённо дошло до того, что я подумала, что мы наверняка направляемся в «Сиэтл», поэтому я позволила себе начать мысленно готовиться к этому и даже говорить об этом. На всякий случай, если это всё-таки произойдёт.

Конечно, было выгодно находиться всего в 3 часах езды от дома — я могла быть там на каждый праздник, а мои родители могли приезжать по выходным. У меня много друзей и семья в Сиэтле, так что это может быть весело! И быть на стороне штата во время всех этих дел с COVID-19, да, да, да, это сделало бы мою жизнь намного проще. Я раздувала это в своей голове до такой степени, что начала думать: «Чёрт возьми, почему бы нам не поехать в Сиэтл?»



Это было вечером накануне драфта, и мы должны были вылететь в Нью-Йорк на следующий день. Агент Кэри позвонил, чтобы сказать Кэри, чтобы он держал свой телефон при себе завтра утром. Если «Сиэтл» действительно заберёт его, мы изменим нашу поездку и отправимся в Сиэтл, запланировав операцию в Нью-Йорке на более поздний срок. И вот тогда меня осенило. Я в шоке посмотрела на Кэри и сказала, что он не может пойти на драфт-вечеринку и надеть майку «Кракен», расхаживая перед всеми! Как неуважительно по отношению ко всем фанатам «Канадиенс» и этой франшизе! Мы продолжали обсуждать, что в конце концов это бизнес и игроков всё время продают. Я это понимала, но всё равно чувствовала себя не в своей тарелке. Я не могла представить, как Кэри делает это. Именно тогда я поняла, что, хотя игра в «Сиэтле» значительно облегчит нашу жизнь, наше сердце, моё сердце принадлежат организации «Канадиенс».



Теперь, когда мы подошли к концу всего этого, я могу сказать, что это была настоящая головная боль. Мир зависел от какой-то игры – это было странно. Я надеюсь это никогда больше не испытать. Я действительно сочувствую тем семьям, которые испытывают это один или несколько раз на протяжении всей карьеры своих мужей», – написала Анджела Прайс в своём блоге.