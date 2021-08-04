Лучший бомбардир среди действующих игроков НХЛ Торнтон тренируется в Швейцарии

Нападающий Джо Торнтон тренируется с командой «Давос», выступающей в чемпионате Швейцарии, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке. Форвард выступал за швейцарский клуб в сезонах-2004/2005 и 2012/2013.

42-летний хоккеист, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, ещё не определился, продолжит ли карьеру в НХЛ.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 очков (5+15). В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.



Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.



Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.