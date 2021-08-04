Пресс-служба «Авангарда» сообщила о ходе строительства «Арены-Омск» по итогам июля

В Омске продолжается строительство «Арены-Омск», на которой будет играть местный «Авангард».

«На площадке строительства арены продолжается формирование арматурного каркаса, бетонирование подтрибунных балок, монтаж трибун 1 и 2 ярусов, устройство инженерных сетей. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и перекрытий здания.



На 1-4 этажах монтируются внутренние перегородки, выполняется устройство стяжки. Началась подготовка поверхностей под отделку на первом этаже.



Выполняется монтаж металлоконструкций фасада.



На территории внешнего благоустройства готовится основание для последующего устройства асфальтобетонного покрытия парковок. На одном из участков укладывается первый слой асфальтобетона. Выполняется монтаж сетей теплоснабжения.



Продолжаются работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей: монтируются перегородки, устанавливается профиль витражного остекления и ведется устройство основания кровли. Собран металлокаркас контрольно-пропускных пунктов для въезда спортивных команд и грузового транспорта.



На объекте работают более 1 тысячи человек», – сообщила пресс-служба «Авангарда» на официальном сайте арены.