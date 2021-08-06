«Питтсбург» назначил тренера вратарей, выступавшего в 1-м сезоне КХЛ за минское «Динамо»

«Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении Энди Чиодо новым тренером вратарей клуба.
Как сообщает официальный сайт клуба, на этой должности он заменил Майка Бакли, занимавшего её с 2017 года.
«Энди проделал огромную работу по обучению наших молодых вратарей. Помимо тренировок на льду и вне его, он подчёркивает важность психологического фактора в игре.
Мы знаем, что Энди станет отличным усилением нашего тренерского штаба. Клуб благодарен Майку Бакли за его вклад и желает ему и его семье успехов в будущем», — заявил генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл.
Отмечается, что 38-летний Чиодо в последние 3 сезона был тренером по развитию вратарей клуба.
В 2003 году, будучи хоккеистом, он был задрафтован «Питтсбургом» и провёл в его системе три сезона, проведя восемь матчей в НХЛ в сезоне-2003/2004. Также Чиодо провёл 23 матча за минское «Динамо» в первом сезоне КХЛ, отразив 86,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,66.
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