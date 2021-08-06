Карри: будем очень стараться ради болельщиков «Металлурга»! Цель — выиграть Кубок Гагарина

Канадский форвард «Металлурга» Джош Карри рассказал о переходе в клуб, любимой роли и впечатлениях от Магнитогорска.



«Когда впервые узнал об интересе со стороны «Металлурга»? До конца сезона оставалось 6-7 матчей, мне позвонили и сказали, что есть возможность поиграть в КХЛ. Чем больше я обсуждал этот вариант с агентом и другими людьми, тем больше он мне нравился. Каждому нравится быть востребованным, а со стороны «Магнитки» я чувствовал желание видеть меня в своих рядах. И это очень помогло принять окончательное решение.



С кем из игроков советовался? В первую очередь с Тейлором Беком. Ну и с несколькими земляками, родившимися на острове Принца Эдуарда, которые поиграли в КХЛ. Отзывы были только хорошими — отличная лига, очень хороший хоккей, красивые города, прекрасное отношение клубов к игрокам. Можно сказать, решение было простым.



Страхи были? Скорее, нет. Негативные вещи можно найти всегда. Но для меня единственная серьёзная трудность — язык. Впрочем, это неизбежно, когда попадаешь в другую страну. Так что я начал немного учить русский. А всё остальное заслуживает только самых лестных оценок.



Прежде доводилось бывать по эту сторону Атлантики? Только в Греции — в качестве туриста.



Магнитогорск — это явно непривычные впечатления. И очень хорошие. Слышал, что город всегда здорово поддерживает свою команду. Здесь есть очень красивые места, отличные рестораны. Про отношение к игрокам и уровень организации (оборудование, условия для тренировок и прочее) могу только повторить то, что не раз говорили до меня — всё по высшему разряду.



Присутствие сразу троих соотечественников, включая тренера, — хороший «бонус». Это серьёзно облегчает жизнь. Возможность общаться на родном языке с людьми, с которыми у тебя много общего, — ценная вещь.



Где комфортнее играть — на краю или в центре? Не имеет значения. Где я буду наиболее полезен команде, где смогу вносить больший вклад в победы — там и буду играть. У каждой позиции свои достоинства и сложности. Куда определят главный тренер и тренерский штаб, туда и отправлюсь.



При необходимости могу сбросить перчатки. Я не ищу возможность подраться, но не боюсь, если потребуется, вступиться за партнёра.



Что сказал бы болельщикам «Металлурга»? Мы будем очень стараться ради вас! Наша цель — выиграть Кубок Гагарина. Именно этого мы ждём от самих себя. Надеюсь, мы станем очень хорошей командой, которая понравится болельщикам», — приводит слова Карри пресс-служба «Металлурга».

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