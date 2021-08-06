Назаров: клубы КХЛ должны уйти в ноль или лёгкий минус. Уберите пол зарплат, будет порядок

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о необходимости убрать пол зарплат в КХЛ.
«По-прежнему идут дискуссии вокруг жёсткого потолка зарплат в 900 млн руб. Но раз все лучшие всё равно уезжают в НХЛ, включая молодых хоккеистов, то зачем ветеранам или совсем ещё зелёным ребятам платить огромные деньги? Считаю, что клубы не должны уходить в жёсткий финансовый минус, а пока именно так и происходит. Если бы потолка в 900 млн руб. хватало для того, чтобы удерживать в России талантливую молодёжь, то это другой разговор.
Но мы же видим, что отъезд продолжается, при этом многие ребята едут в Северную Америку далеко не за деньгами. Если и оставлять такой жёсткий потолок зарплат, то нужно убирать пол, иначе я не вижу в нынешней сумме никакого смысла. Клубы должны уйти в ноль или хотя бы в лёгкий минус, а ещё лучше приносить хоть какую-то прибыль. Пусть живут по средствам. Уберите пол, будет полный порядок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 6 августа 2021
-
13:45
-
13:29
-
13:02
-
12:53
-
12:28
-
11:32
-
11:16
-
10:33
-
09:45
-
09:20
-
08:52
-
08:25
- 5 августа 2021
-
23:12
-
22:59
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:06
-
21:19
-
21:07
-
20:31
-
20:18
-
20:05
-
19:41
-
19:27
-
19:17
-
18:43
-
18:09
-
17:55
-
17:49
-
17:27
-
17:13
-
16:54
-
16:33
-
16:09