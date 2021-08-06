Назаров: клубы КХЛ должны уйти в ноль или лёгкий минус. Уберите пол зарплат, будет порядок

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о необходимости убрать пол зарплат в КХЛ.



«По-прежнему идут дискуссии вокруг жёсткого потолка зарплат в 900 млн руб. Но раз все лучшие всё равно уезжают в НХЛ, включая молодых хоккеистов, то зачем ветеранам или совсем ещё зелёным ребятам платить огромные деньги? Считаю, что клубы не должны уходить в жёсткий финансовый минус, а пока именно так и происходит. Если бы потолка в 900 млн руб. хватало для того, чтобы удерживать в России талантливую молодёжь, то это другой разговор.



Но мы же видим, что отъезд продолжается, при этом многие ребята едут в Северную Америку далеко не за деньгами. Если и оставлять такой жёсткий потолок зарплат, то нужно убирать пол, иначе я не вижу в нынешней сумме никакого смысла. Клубы должны уйти в ноль или хотя бы в лёгкий минус, а ещё лучше приносить хоть какую-то прибыль. Пусть живут по средствам. Уберите пол, будет полный порядок», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.